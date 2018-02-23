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Spor

Arkasspor'un konuğu Fenerbahçe

İZMİR,(DHA) - EFELER Ligi'nde 3'üncü sırada yer alan Arkasspor, normal sezonun son maçında yarın evinde bir basamak üzerinde yer alan Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak

23 Şubat 2018 14:28

İZMİR,(DHA) - EFELER Ligi\'nde 3\'üncü sırada yer alan Arkasspor, normal sezonun son maçında yarın evinde bir basamak üzerinde yer alan Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi\'ndeki mücadele saat 14.00\'te başlayacak. İzmir ekibi sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu rakibini seyircisi önünde yenerek 2\'nci sırayı almayı hedefliyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, \"Play-Off’a avantajlı başlamak için Fenerbahçe’yi yenmek ve normal sezonu 2\'nci sırada bitirmek istiyoruz. Tüm sevenlerimizi bu kritik maçta takımımıza destek için yanımızda görmek oldukça önemli\" dedi.
Jeopark Kula Belediyespor ise aynı saatte Maliye Piyango\'yu konuk edecek.

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