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Spor

Arkasspor'un gençlerine bronz madalya

İZMİR, (DHA)   Arkasspor, 14-21 Mayıs tarihleri arasında 30 takımın katılımıyla Adana'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu

23 Mayıs 2018 15:20

İZMİR, (DHA)
 
Arkasspor, 14-21 Mayıs tarihleri arasında 30 takımın katılımıyla Adana\'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası\'nda üçüncü oldu. 
Şampiyonada A Grubu\'nu lider tamamlayan mavi-beyazlı ekip, çapraz eşleşmede Tokat Belediye Plevne\'yi 3-0 yenerek final grubuna adını yazdırdı. Galatasaray\'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen Arkas, Halkbank\'a 3-0 yenilince Maliye Piyango ile üçüncülük maçına çıktı. İzmir temsilcisi rakibini 3-1\'le geçerek turnuvada üçüncülük kürsüsüne çıktı.

(FOTOĞRAFLI)

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