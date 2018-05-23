Arkasspor'un gençlerine bronz madalya

İZMİR, (DHA)



Arkasspor, 14-21 Mayıs tarihleri arasında 30 takımın katılımıyla Adana\'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası\'nda üçüncü oldu.

Şampiyonada A Grubu\'nu lider tamamlayan mavi-beyazlı ekip, çapraz eşleşmede Tokat Belediye Plevne\'yi 3-0 yenerek final grubuna adını yazdırdı. Galatasaray\'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen Arkas, Halkbank\'a 3-0 yenilince Maliye Piyango ile üçüncülük maçına çıktı. İzmir temsilcisi rakibini 3-1\'le geçerek turnuvada üçüncülük kürsüsüne çıktı.

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