Arkasspor'da hedef iyi başlangıç

İZMİR, (DHA)

EFELER Ligi\'nde cumartesi günü deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak Arkasspor, sezonun ilk haftasında evinde 3-0 mağlup ettiği rakibini bir kez daha yenerek ikinci devreye galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Basın Sözcüsü Uğur Özden, 2018\'e başarılı bir giriş yapmak istediklerini belirterek, \"Her maçın önemi ikinci yarıda biraz daha artacak. Yeni yılda yeni başarılara yelken açmak istiyoruz. Galatasaray’ı yenerek yeni yılın ilk deplasman galibiyetine ulaşmayı hedefliyoruz\" dedi.