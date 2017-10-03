Arkasspor'da hedef 3'te 3

İZMİR, (DHA)- EFELER Ligi\'nde Galatasaray HDI Sigorta\'yı evinde, Maliye Piyango\'yu deplasmanda 3-0\'lık skorlarla mağlup ederek ilk 2 haftayı liderlik koltuğunda geçiren Arkasspor, yarın Ziraat Bankası\'yla karşı karşıya gelecek.

Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde oynanacak müsabaka saat 19.00\'da başlayacak. Rakibin de kendileri gibi 2\'de 2 yaptığını dile getiren Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, \"Kalite ve seyir zevki açısından üst düzeyde bir müsabaka olacak. Hedefimiz galibiyet serisini 3 maça çıkarmak. İzmir seyircisini destek için salona davet ediyoruz\" dedi.

Ligde ilk 2 maçını kaybeden Jeopark Kula Belediyespor ise 17.00\'de Afyon Belediye Yüntaş\'a konuk olacak.