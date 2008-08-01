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Spor

Arkasspor'a Polonyalı oyuncu

Arkasspor, Polonya Milli Takımı’nın kaptanı Piotry Gruszka'yı transfer etti.

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Erkekler Birinci Voleybol Ligi'nde mücadele eden Arkasspor, Polonya Milli Takımı'nın kaptanı Piotry Gruszka'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan İzmir ekibi, Polonya Milli Takım Kaptanı Piotry Gruszka ile anlaşmaya vardı.

1977 doğumlu olan 2.06 boyunda ve 100 kilo ağırlığındaki oyuncu, geçen sezon ülkesinin Skra Belchotow takımında forma giydi.

Başarılı oyuncu 2003 yılında Avrupa Şampiyonası en iyi atak oyuncu ödülünü, 2005'te Polonya Voleybol Ligi en iyi oyuncu, 2006 Polonya Voleybol Ligi en iyi manşetçi ödülünü aldı.

Gruszka'ya, 2006 yılında Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski nişanı verildi.

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