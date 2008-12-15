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Spor

Arkasspor okulu bitirdi

Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi'nde Arkasspor, İstanbul MEF Okulları'nı 3-1 yendi.

15 Aralık 2008 02:00


Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi'nde Arkasspor, İstanbul MEF Okulları'nı 3-1 yendi. Mücadele 91 dakika sürdü. İLk seti kaybeden Arkasspor maça geri dönmesini bildi.


Arkasspor: 3 - Istanbul Mef Okullari: 1
Salon: Atatürk
Hakemler: Gülümser Şahin, Ayça Kandamar Arkasspor: Hüseyin, Ahmet, Gruszka, Duerden, Gökhan, Kadir (Nuri, Bülent, Burutay, Mustafa, Suela, Ceyhun)
Istanbul Mef Okulları: Petkoviç, Tayfun, Jekiç, Sıkıriç, Cüneyt, Tolga (Cengizhan, Caner, Ismail)
Setler: (22-25, 25-17, 25-22, 25-12)
Süre: 91 Dakika (22, 23, 26, 20)

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