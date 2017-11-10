Arkasspor kazanmak istiyor

İZMİR, (DHA)- VOLEYBOL Efeler Ligi\'nde son olarak deplasmanda Halkbank\'a 3-0 yenilerek 8 haftada 6 galibiyetle 3\'üncü sırada kalan Arkasspor\'da Basın Sözcüsü Uğur Özden, pazar günü evlerinde oynayacakları Jeopark Kula Belediyespor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Zirve yarışını sürdürmek istediklerini belirten Özden, \"Ligin ilk yarısında son 3 haftaya giriyoruz. Artık her maçın önemi biraz daha artıyor. Kayıp yaşamadan ilk yarıyı bitirmek istiyoruz. Ligin yeni ekibi Kula\'yı yenmeliyiz\" dedi.