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Spor

Arkasspor kazanmak istiyor

İZMİR, (DHA)- VOLEYBOL Efeler Ligi'nde son olarak deplasmanda Halkbank'a 3-0 yenilerek 8 haftada 6 galibiyetle 3'üncü sırada kalan Arkasspor'da Basın Sözcüsü Uğur Özden, pazar günü evlerinde oynayacakları Jeopark Kula Belediyespor maçını kazanmak istedikl

10 Kasım 2017 15:32

İZMİR, (DHA)- VOLEYBOL Efeler Ligi\'nde son olarak deplasmanda Halkbank\'a 3-0 yenilerek 8 haftada 6 galibiyetle 3\'üncü sırada kalan Arkasspor\'da Basın Sözcüsü Uğur Özden, pazar günü evlerinde oynayacakları Jeopark Kula Belediyespor maçını kazanmak istediklerini söyledi.
Zirve yarışını sürdürmek istediklerini belirten Özden, \"Ligin ilk yarısında son 3 haftaya giriyoruz. Artık her maçın önemi biraz daha artıyor. Kayıp yaşamadan ilk yarıyı bitirmek istiyoruz. Ligin yeni ekibi Kula\'yı yenmeliyiz\" dedi. 

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