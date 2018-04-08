Arkasspor, Halkbank sınavında

İZMİR,(DHA) - EFELER Ligi\'nde final serisinin üçüncü maçında deplasmanda Halkbank\'a 3-2 yenilerek seride 2-1 geriye düşen Arkasspor, yarın rakibiyle dördüncü kez karşı karşıya gelecek. Başkent Spor Salonu\'nda saat 18.00\'de başlayacak. Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride Halkbank kupa için, Arkasspor ise seride durumu 2-2\'ye getirmek için mücadele edecek. İzmir ekibinin galibiyeti halinde şampiyonun belirleneceği beşinci ve son randevu 12 Nisan Perşembe günü yine Başkent\'te gerçekleşecek. Geçen sezon finalde Arkasspor\'u geçerek kupaya uzanan Halkbank\'ın ligde 8 şampiyonluğu bulunurken, Arkasspor kupayı şimdiye kadar 4 kez müzesine götürdü.