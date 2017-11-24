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Spor

Arkasspor Fenerbahçe'ye konuk

İZMİR, (DHA) Efeler Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Gümüşhane Torul Gençlik'i 3-0 mağlup ederek 2'nci sıraya yükselen Arkasspor, yarın ilk yarının son maçında 5'inci basamakta yer alan Fenerbahçe'nin konuğu olacak

24 Kasım 2017 14:48

İZMİR, (DHA) Efeler Ligi\'nde geçen hafta deplasmanda Gümüşhane Torul Gençlik\'i 3-0 mağlup ederek 2\'nci sıraya yükselen Arkasspor, yarın ilk yarının son maçında 5\'inci basamakta yer alan Fenerbahçe\'nin konuğu olacak. Fenerbahçe Ülker Metro Enerji Salonu\'nda mücadele saat 16.00\'da başlayacak. Basın Sözcüsü Uğur Özden, \"Fenerbahçe gibi ligin güçlü ekiplerinden birine konuk olacağız. Ligin ilk yarısını galibiyetle kapatıp, zorlu ikinci yarı maçları öncesi moral bulmak istiyoruz\" diye konuştu.

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