Arkasspor, çıtayı yükseltti





Avrupa kupalarında 4'üncü kez mücadele eden Arkasspor, Estonya'nın Selver Tallin ve Almanya'nın Generali Haching takımlarından sonra Fransız Tourcoing'i de eleyerek Challenge Cup'ta Final-Four'a çıkan ilk İzmir ekibi olmanın gururunu yaşadı.



2006-2007'de Top Teams Cup'ta çeyrek final oynayan Arkas, 2005-06 sezonunda CEV Cup, geçen sezon da Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmişti. Sezon başında belirlediği Avrupa'da Final-Four hedefine ulaşan Arkasspor, şimdi de gözünü kupaya dikti. 21-22 Mart'ta yapılacak Final-Four maçlarını İzmir'e aldırmak için dün Avrupa Voleybol Federasyonu'na başvuran Asbaşkan Bernard Arcas, ``İlk maçta 3-0 yenildiğimiz Tourcoing'i elemek çok büyük başarı. İzmirli voleybolseverlerin desteği ile zafere ulaştık. Final-Four'u evimizde düzenlersek kupaya ulaşacağımıza inanıyorum'' dedi.



Erkek takımlarının Avrupa'daki en büyük başarısının NETAŞ'ın 1997'de Konfederasyon Kupası'nda elde ettiği 2'ncilik olduğunu hatırlatan Genel Koordinatör Yaşar Ergün ise, ``İzmir'e yine bir ilk yaşattık. Şimdi sıra ülkemize ilk kez bir kupa getirmekte'' diye konuştu.



Arkasspor'un kupadaki rakiplerinden Yunan Patras önceki turlarda Dinamo Bükreş, Cannes, Kopeskver ve Galatasaray'ı eledi. Kendi liginde tek şampiyonluğu bulunan, Avrupa'da derecesi olmayan Patras'ın kadrosunda 5 yabancı var.



Arkas'ın bir diğer rakibi Romen Tomis Constanta ise CEV Cup'ta İnnsburck'a elenip bu kupaya katıldı. Doetinchem, Lennik, Metallburg takımlarının saf dışı bırakan Constanta daha önce 3 kez Top Teams Cup'a katıldı. Ekip kadrosunda 6 yabancı bulunduruyor.



CEV Cup'ta Oliympiacos'a elenen Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel ise Fonte Bastardo, Lokomotiv Kiev ve Sisley Treviso engellerini geçti. 2004'te Polonya Şampiyonu olan ekipte 5 yabancı oyuncu var. Wegiel kendi liginde 4'üncü sırada bulunuyor.