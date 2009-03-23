Arkasspor Avrupa şampiyonu - FOTOGALERİ

EN DEĞERLİ OYUNCU PAUL DUERDEN

Voleybolda GM Capital Erkekler Avrupa Challenge Kupası finalinde Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel SA'yı İzmir'de 3-2 yenerek kupayı kazanan Arkasspor, kupada bu sezon yaptığı 8 karşılaşmada, 7 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.İlk turu maç yapmadan geçen Arkasspor, 2. turda Estonya'dan Selver Talinn'i her iki maçta da 3-0 yenerek tur atladı. 3. turda da maç yapmadan bir üst tura yükselen mavi-beyazlıların 4. turdaki rakibi Alman Generali Haching takımı oldu. Arkasspor, Almanya'da 3-0 yendiği rakibini İzmir'de de aynı skorla mağlup etti.Çeyrek finalde Fransız Tourcoing takımıyla karşılaşan İzmir temsilcisi, ilk maçta Fransa'da 3-0 yenildikten sonra İzmir'deki müsabakayı 3-0 kazandı. Arkasspor, statü gereği oynanan altın sette rakibine 15-10 üstünlük sağladı ve ''Dörtlü Final''de oynama hakkını kazandı.İzmir'de Arkasspor Kulübü'nün organizasyonunda düzenlenen ''Dörtlü Final''in ilk maçında dün Yunanistan temsilcisi Enosi Athlopedion Patras'ı 3-0 yenen Arkasspor, bugünkü zorlu finalde de Jastrzebskı Wegiel SA'ya 3-2 galip geldi.Bu sonuçla Arkasspor, 2008-2009 sezonunda GM Capital Erkekler Avrupa Challenge Kupası'nı kazandı ve böyle bir başarıya ulaşan ilk Türk erkek takımı olarak tarihe geçti.İlk kez geçen yıl düzenlenen bu kupada, geçen yılın şampiyonu İtalyan Pallavolo Modena olmuştu.Jastrzebski Wegiel SA'yı 3-2 yenen Arkassporlu oyuncular ve teknik ekip, maçın bitiminin ardından büyük coşku yaşadı.Salonu dolduran sporseverlerle birlikte kupa mutluluğunu yaşayan Arkassporlu sporcular, altın madalyalarını Gençlik ve Spor Genel Müdür Vekili Yunus Akgül, İzmir Valisi Cahit Kıraç ve Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık'ın elinden aldı.Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 2. Başkanı Jan Hronek, GM Capital Erkekler Avrupa Challenge Kupası'nı, Arkasspor takım kaptanı Gökhan Öner'e verdi. Hronek, Arkasspor'un gerçekleştirdiği başarılı organizasyon için kulüp başkanı Lucien Arkas'a CEV Onur Plaketi sundu.''Dörtlü Final'' müsabakaları sonunda ''en değerli oyuncu'' Arkasspor'dan Paul Duerden seçildi. Turnuva sonunda Arkasspor'dan Gökhan Öner, en iyi smaçör ve en iyi servis atan oyuncu seçilirken, Hüseyin Koç da en iyi pasör ilan edildi. En iyi manşet alan oyuncu, Jastrzebski Wegiel SA'dan Pawel Rusek, en iyi blokçu Tomis Constanta'dan Radu Began, en skorer oyuncu ise aynı takımdan Ashlei Nemer oldu.