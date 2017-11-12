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Spor

Arkasspor - Jeopark Kula Belediyespor: 3-0

İZMİR, (DHA) SALON: Atatürk HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Fikret Fidan (xx) ARKASSPOR: Jovovic (xxx), Fromm (xxx), Matic (xxx), Gökhan (xxx), Sanchez (xxx), Mustafa (xxx), Burak (xxx), Adis (xx), Bravo (xx), Muhammet (xx) JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Weber

12 Kasım 2017 20:36

İZMİR, (DHA)

SALON: Atatürk
HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Fikret Fidan (xx)
ARKASSPOR: Jovovic (xxx), Fromm (xxx), Matic (xxx), Gökhan (xxx), Sanchez (xxx), Mustafa (xxx), Burak (xxx), Adis (xx), Bravo (xx), Muhammet (xx)
JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Weber (xx), Radke (xx), Uğur Fatih (xx), Ertuğrul (xx), Oliveira (xx), Ali (xx), Mehmet (x), Halil (x), Kemal (x), Burak (x)
SETLER: 29-27, 25-17, 25-19
SÜRE: 85 dakika (34, 26, 25)

Efeler Ligi 9\'uncu hafta mücadelesinde Arkasspor evinde Jeopark Kula Belediyespor\'u 3-0 mağlup etti. Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde oynanan müsabakanın setleri 29-27, 25-17 ve 25-19\'lik skorlarla sona erdi. İzmir ekibi bu sonuçla 7\'nci galibiyetini elde edip 3\'üncü sıradaki yerini korurken, Manisa temsilcisi 6\'ncı yenilgisini alarak 10\'uncu basamakta yer buldu.

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