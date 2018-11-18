Arkasspor - Galatasaray: 3-0

İZMİR (DHA)

SALON: Vestel Venüs Atatürk

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Arzu Emiroğlu (xx)

ARKASSPOR: Radke (xxx), Taht (xxx), Adis (xx), Yiğit (xx), Mustafa Koç (xxx), Mert Matic (xxx), Burak Mert (xx)

GALATASARAY: Selçuk (x), Melih (xx), Oliver Venno (xx), Justin Duff (xx), Yasin (x), Emin (x), Can (x), Onurcan (x), Muzaffer (xx), Özgür (x), Gergye (x), Ufuk (x), Doğukan (x)

SETLER: 25-19, 25-17, 32-30

SÜRE: 89 dakika (29, 23, 37)

Türkiye Voleybol Efeler Ligi 6\'ncı hafta mücadelesinde Arkasspor, namağlup lider Galatasaray’ı 3-0 mağlup etti.

Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi’ndeki mücadelenin ilk setini 25-19 kazanan Arkasspor skoru 1-0 yaptı. İkinci sette de etkili olan İzmir ekibi 25-17\'lik galibiyetle skoru 2-0\'a getirdi. Üçüncü sette de hata yapmayan Arkasspor 32-30\'la salondan 3-0 galip ayrılmasını bildi.

Arkassporlu voleybolcular maç bitimi büyük sevinç yaşadı.