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Spor

Arkasspor - Galatasaray: 3-0

İZMİR (DHA) SALON: Vestel Venüs Atatürk HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Arzu Emiroğlu (xx) ARKASSPOR: Radke (xxx), Taht (xxx), Adis (xx), Yiğit (xx), Mustafa Koç (xxx), Mert Matic (xxx), Burak Mert (xx) GALATASARAY: Selçuk (x), Melih (xx), Oliver Venno (xx

18 Kasım 2018 21:07

İZMİR (DHA)

SALON: Vestel Venüs Atatürk
HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Arzu Emiroğlu (xx)
ARKASSPOR: Radke (xxx), Taht (xxx), Adis (xx), Yiğit (xx), Mustafa Koç (xxx), Mert Matic (xxx), Burak Mert (xx)
GALATASARAY: Selçuk (x), Melih (xx), Oliver Venno (xx), Justin Duff (xx), Yasin (x), Emin (x), Can (x), Onurcan (x), Muzaffer (xx), Özgür (x), Gergye (x), Ufuk (x), Doğukan (x)
SETLER: 25-19, 25-17, 32-30
SÜRE: 89 dakika (29, 23, 37)

Türkiye Voleybol Efeler Ligi 6\'ncı hafta mücadelesinde Arkasspor, namağlup lider Galatasaray’ı 3-0 mağlup etti.
Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi’ndeki mücadelenin ilk setini 25-19 kazanan Arkasspor skoru 1-0 yaptı. İkinci sette de etkili olan İzmir ekibi 25-17\'lik galibiyetle skoru 2-0\'a getirdi. Üçüncü sette de hata yapmayan Arkasspor 32-30\'la salondan 3-0 galip ayrılmasını bildi.
Arkassporlu voleybolcular maç bitimi büyük sevinç yaşadı.

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