'Arkasında karanlık var'

T24 - Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı kastederek, “Bir adam televizyonda tartışma yapmaktan korkuyorsa, arkasında karanlık nokta var demektir” dedi.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Görüş geleneğinin ve bu gelenekten doğan partilerin kalesi konumundaki Konya’da mütedeyyin kesime seslendi. CHP adaylarını Konya’ya, Konya’yı ise Allah’a emanet eden Kılıçdaroğlu, sürekli olarak TV’ye çağırdığı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan hep olumsuz yanıt aldığını belirtti. Kılıçdaroğlu Konya mitinginde şu mesajları verdi:



UĞRADIK DUAMIZI YAPTIK: Tarihte başkentlik yapmış, Hz. Mevlana’nın kentindeyiz, gönül dostlarının bulunduğu bir yerdeyiz. Sabah uğradık duamızı yaptık, şimdi bir aradayız.Konya’dan bütün mütedeyyin yurttaşlarımıza sesleniyorum; yolsuzluk yapmayacağım, yapanlardan hesap soracağım. Kul hakkı yemeyeceğim, yiyenlerden hesap soracağım. Siyasette zenginleşmeyeceğim, her kuruşun hesabını vereceğim. Şimdi bütün mütedeyyin insanlarımıza söylüyorum; kul hakkı yiyenler, yolsuzluk yapanlar Kemal kardeşinizin önüne çıkamaz. Sandığa giderken, kul hakkı yiyenler bu düzeni devam ettirsin diyorsanız ona bir şey diyemem. Bu ülkede artık temiz siyaset iktidar olsun, namuslu insanlar iktidara gelsin diyorsanız, size hesap vermeyi namuslu bir görev kabul ediyorum.





DENİZ FENERİ’Nİ UNUTMASIN: Deniz Feneri’ni unutmamasını rica ediyorum mütedeyyin insanlarımızın, yoksul insanların alın terini çaldılar. Dava açılmıyor, Almanya’da açıldı, burada açılmıyor...Biz kul hakkı yiyenlerden hesap soracağız. Bunu en çok Konyalılar yaşadı. Burada bir holding faciası yaşandı. Almanya’da yaşayan Konyalılardan 8 milyar euro hortumladılar. Hesap soruldu mu?



KABAHAT KONYA’DA DEĞİL, BİZDE: Eskiden CHP hep eleştiriyor, üretmiyor diyorlardı. Doğruya doğru. Ama şimdi çalışanın mı derdi var CHP’nin çözümü var. Gençlerin mi derdi var CHP’nin çözümü var. Esnafın, emeklinin mi derdi var CHP’nin çözümü var. Konya’da az oyumuz var, kabahat Konya’da değil bizde. Gelmedik Konya’ya ‘derdiniz ne’ demedik, emekli kahvesinde oturmadık, eleştirdik? Onun için kendimize ‘yeni CHP’ dedik, ‘inançlara kimliklere saygılı CHP’ dedik.



DÜNYAYA REZİL ETTİNİZ: Projelerimizi anlatınca ‘parayı nereden bulacaksın’ diyor. AKP’nin genel merkezine bağlanan hortumları kesecek ve o paraları yoksula vereceğiz. Bizim düzenimizde halk kazanacak. 9 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Rüşvetle, yolsuzlukla dünyaya rezil ettiniz Türkiye’yi.



ARKASINDA KARANLIK NOKTA VAR: Sayın Tayyip Erdoğan benim hakkımda ‘SSK’da şu olmuş bu olmuş..’ diyor. Çağırdım, istediğin TV kanalında senin istediğin gazetecilerle gel karşıma milletin önünde hesaplaşalım. Çıkabilir mi gelebilir mi, ‘Ben onunla televizyonda bir araya gelmem’... Bakınız ABD’ye, İngiltere’ye, Almanya’ya seçimde liderler tartışıyor. Bir adam televizyona çıkmaktan korkuyorsa, arkasında karanlık noktalar vardır. Ama Kemal kardeşiniz onun maskesini indirecek, indirmeye de kararlı.



MASKENİ İNDİRECEĞİM: (Karaman’da halka seslendi) “(Başbakan) Bugün gene aleyhime atıp tutmuş. ’Efendim sen SSK’da ne yaptın?’ Karaman’dan bir daha sesleniyorum. Ben orada şerefimle görev yaptım. Eğer adam gibi adamsan, korkmuyorsan senin istediğin televizyon kanalında, senin istediğin gazetecilerle gel, karşıma çık hesaplaşalım. Ha şunu diyebilir, ’ben sosyal güvenlik uzmanı değilim. Senin kadar bu konuları bilemem.’ Eyvallah ona da saygımız var. Yanına istediğini al, istersen 5 bakan, istersen 10 bakan, istersen Bakanlar Kurulunu da yanına alırsın. Ben tek başıma çıkacağım ve senin maskeni indireceğim. Mangal gibi yürek var bende. Ben diyorum ki; çıkamaz, korkuyor ve kaçıyor.