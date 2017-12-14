Arkas'ın Kupa Voley'deki rakibi Maliye Piyango

İZMİR, (DHA)- VOLEYBOL Efeler Ligi\'nde ikinci yarının hazırlıklarını sürdüren Arkasspor, Kupa Voley Erkekler Final Etabı\'nda yarın Şanlıurfa\'da Maliye Piyango ile karşılaşacak. Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu\'ndaki mücadele saat 16.30\'da başlayacak.

Kazanan tarafın cumartesi günü aynı salonda yarı final mücadelesine çıkacağı Kupa Voley\'de final maçı ise 17 Aralık Pazar günü saat 14.00\'de oynanacak. Kupa Voley\'de Halkbank, Galatasaray, Fenerbahçe, Ziraat Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve İnegöl Belediyespor da finallerde kupa için mücadele edecek.