T24 LogoT24 Logo
Spor

Arkas'ın Kupa Voley'deki rakibi Maliye Piyango

İZMİR, (DHA)- VOLEYBOL Efeler Ligi'nde ikinci yarının hazırlıklarını sürdüren Arkasspor, Kupa Voley Erkekler Final Etabı'nda yarın Şanlıurfa'da Maliye Piyango ile karşılaşacak

14 Aralık 2017 16:01

İZMİR, (DHA)- VOLEYBOL Efeler Ligi\'nde ikinci yarının hazırlıklarını sürdüren Arkasspor, Kupa Voley Erkekler Final Etabı\'nda yarın Şanlıurfa\'da Maliye Piyango ile karşılaşacak. Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu\'ndaki mücadele saat 16.30\'da başlayacak.
Kazanan tarafın cumartesi günü aynı salonda yarı final mücadelesine çıkacağı Kupa Voley\'de final maçı ise 17 Aralık Pazar günü saat 14.00\'de oynanacak. Kupa Voley\'de Halkbank, Galatasaray, Fenerbahçe, Ziraat Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve İnegöl Belediyespor da finallerde kupa için mücadele edecek.  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA VOLEYBOL Efeler LigiArkasspor Kupa Voley Erkekler Final EtabıMaliye PiyangoNisan Spor SalonuKazananKupa VoleyAralık PazarKupa Voley Halkbank Galatasaray Fenerbahçe Ziraat BankasıBüyükşehir BelediyesporBelediyespor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24