-ARKAS SPOR 3. TURA YÜKSELDİ İZMİR (A.A) - 23.11.2010 - Voleybolda Arkas Spor, GM Capital Erkekler Avrupa Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında Slovenya'nın Marchiol Vodi takımını 3-0 yenerek 3. tura yükseldi. İzmir temsilcisi, deplasmandaki ilk müsabakayı da 3-2 kazanmıştı. Salon: Atatürk Hakemler: Hari Salabashyan xx (Bulgaristan), Mihai Armeanu xx (Romanya) Arkas Spor: Hüseyin xxx, Agamez xxx, Emin xxx, Bravo xxx, Meszaros xxx, Burak xxx (Nuri xxx, Burutay xx, Mustafa x) Marchiol Vodi: Koncilja x, Krivec x, Basaneze x, Bregant x, Cabarkapa x, Polgar x (Sirk x, Kuburovic x) Setler: 25-15, 25-20, 25-21 Süre: 72 dakika (21, 24, 27)