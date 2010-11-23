T24 LogoT24 Logo
Spor

ARKAS SPOR 3. TURA YÜKSELDİ İZMİR (A.A)

23 Kasım 2010 22:39

-ARKAS SPOR 3. TURA YÜKSELDİ İZMİR (A.A) - 23.11.2010 - Voleybolda Arkas Spor, GM Capital Erkekler Avrupa Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında Slovenya'nın Marchiol Vodi takımını 3-0 yenerek 3. tura yükseldi. İzmir temsilcisi, deplasmandaki ilk müsabakayı da 3-2 kazanmıştı. Salon: Atatürk Hakemler: Hari Salabashyan xx (Bulgaristan), Mihai Armeanu xx (Romanya) Arkas Spor: Hüseyin xxx, Agamez xxx, Emin xxx, Bravo xxx, Meszaros xxx, Burak xxx (Nuri xxx, Burutay xx, Mustafa x) Marchiol Vodi: Koncilja x, Krivec x, Basaneze x, Bregant x, Cabarkapa x, Polgar x (Sirk x, Kuburovic x) Setler: 25-15, 25-20, 25-21 Süre: 72 dakika (21, 24, 27)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24