T24 LogoT24 Logo
Spor

Arkas 'altın setle' güldü

Erkekler Avrupa Challenge Kupası'nda mücadele eden Arkasspor, Fransız temsilcisi Tourcoing L.M'yi 3-0 yendi.

20 Şubat 2009 02:00


Erkekler Avrupa Challenge Kupası'nda mücadele eden Arkasspor, 3-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Fransız temsilcisi Tourcoing L.M'yi 3-0 yendi. Dörtlü finale kalan takımı belirleyen altın seti de 15-10 alan temsilcimiz, yarı finale adını yazdırdı. 

Arkasspor'un rakibi Athlopedion Patras

Arkasspor, çıtayı yükseltti

GM Capital Erkekler Avrupa Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Arkasspor, Fransız temsilcisi Tourcoing L.M'yi 3-0 mağlup etti. Mavi-beyazlılar, Fransa'daki ilk karşılaşmayı 3-0 kaybettiği için dörtlü finale kalan takım, altın setle belli oldu. Rakibini bu sette de 15-10 yenen Arkasspor, dörtlü finale yükseldi.

Dörtlü finale Arkasspor'un yanı sıra Romanya'dan Tomis Constanta, Polonya'dan Jastrzebski Wegiel SA ve Galatasaray'ı eleyen Yunanistan'ın Enosi Athlopedion Patras takımları yükseldi.

BENİTEZ: TARİH YAZDIK

Arkasspor Antrenör Fernando Munoz Benitez, maçtan sonra yaptığı açıklamada, geçen hafta aldıkları mağlubiyetten sonra takımı psikolojik olarak toparlamanın zaman aldığını, ancak oyuncularının bugün gösterdikleri çabayla bu başarıyı hak ettiklerini ifade etti.

Takımın başarısı için herkesin çok büyük bir özveriyle mücadele ettiğini kaydeden Benitez, ''Dörtlü finallerin nerede oynanacağı belli değil, ancak İzmir'de olursa bu bizim avantajımıza olacaktır. Bugün kupada dörtlü finale kalarak tarih yazdık'' diye konuştu.

Arkasspor Kulübü Asbaşkanı Bernard Arkas da karşılaşmanın çok zor geçtiğini ancak oyuncuların iyi oynayarak dörtlü finale kaldığını söyledi.

Arkas, dörtlü finali İzmir'de oynamak için başvuruda bulunduklarını belirterek, ''Bu gerçekleşirse seyirci desteğiyle kupayı alırız. Kupayı İzmir'e getirmeyi istiyoruz'' dedi.
Bu arada karşılaşmanın ardından büyük bir coşku yaşayan Arkassporlu voleybolcular ve idareciler, sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.


ARKASSPOR: 3 - TOURCOING L.M: 0

Salon: Atatürk

Hakemler: Oleksiy Skibitskyy xxx (Ukrayna), Dravko Stipanicev xxx (Hırvatistan)

Arkasspor: Hüseyin xxx, Ahmet xxx, Gruszka xxxx, Duerden xxx, Gökhan xxx, Suela xxx (Nuri xxx, Bülent xx, Mustafa xx)

Tourcoing: Sloboda xx, Slavev xx, Tolar xx, Cysique xx, Winder xx, Gilson xx (Ragondet xx, Marechal x, Lavallez x, Suljagic x)

Setler: 25-16, 25-19, 25-21, 15-10

Süre: 83 dakika (20, 25, 25, 13)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24