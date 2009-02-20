Arkas 'altın setle' güldü

Arkasspor'un rakibi Athlopedion Patras

Arkasspor, çıtayı yükseltti

BENİTEZ: TARİH YAZDIK

GM Capital Erkekler Avrupa Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Arkasspor, Fransız temsilcisi Tourcoing L.M'yi 3-0 mağlup etti. Mavi-beyazlılar, Fransa'daki ilk karşılaşmayı 3-0 kaybettiği için dörtlü finale kalan takım, altın setle belli oldu. Rakibini bu sette de 15-10 yenen Arkasspor, dörtlü finale yükseldi.Dörtlü finale Arkasspor'un yanı sıra Romanya'dan Tomis Constanta, Polonya'dan Jastrzebski Wegiel SA ve Galatasaray'ı eleyen Yunanistan'ın Enosi Athlopedion Patras takımları yükseldi.Arkasspor Antrenör Fernando Munoz Benitez, maçtan sonra yaptığı açıklamada, geçen hafta aldıkları mağlubiyetten sonra takımı psikolojik olarak toparlamanın zaman aldığını, ancak oyuncularının bugün gösterdikleri çabayla bu başarıyı hak ettiklerini ifade etti.Takımın başarısı için herkesin çok büyük bir özveriyle mücadele ettiğini kaydeden Benitez, ''Dörtlü finallerin nerede oynanacağı belli değil, ancak İzmir'de olursa bu bizim avantajımıza olacaktır. Bugün kupada dörtlü finale kalarak tarih yazdık'' diye konuştu.Arkasspor Kulübü Asbaşkanı Bernard Arkas da karşılaşmanın çok zor geçtiğini ancak oyuncuların iyi oynayarak dörtlü finale kaldığını söyledi.Arkas, dörtlü finali İzmir'de oynamak için başvuruda bulunduklarını belirterek, ''Bu gerçekleşirse seyirci desteğiyle kupayı alırız. Kupayı İzmir'e getirmeyi istiyoruz'' dedi.Bu arada karşılaşmanın ardından büyük bir coşku yaşayan Arkassporlu voleybolcular ve idareciler, sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.Salon: AtatürkHakemler: Oleksiy Skibitskyy xxx (Ukrayna), Dravko Stipanicev xxx (Hırvatistan)Arkasspor: Hüseyin xxx, Ahmet xxx, Gruszka xxxx, Duerden xxx, Gökhan xxx, Suela xxx (Nuri xxx, Bülent xx, Mustafa xx)Tourcoing: Sloboda xx, Slavev xx, Tolar xx, Cysique xx, Winder xx, Gilson xx (Ragondet xx, Marechal x, Lavallez x, Suljagic x)Setler: 25-16, 25-19, 25-21, 15-10Süre: 83 dakika (20, 25, 25, 13)