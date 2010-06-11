Arkansas'ta sel: 6 ölü

T24-

Montgomery ilçesi şerifliği polisinin verdiği bilgiye göre, eyaletin başkenti Little Rock'un 120 km batısında koyakları ve Little Missouri Irmağında balıkçıların çok sevdiği yerde, bir günde metrekareye 15 santim yağan yağmur sel getirdi.



Amerikan Ulusal Emniyet Birliklerinin helikopterle yardıma gittiği bölgede aynı zamanda "Kuaçita" Kızılderili dağları sporcular için cazip bir yer. Seller, en çok dağda Albert zirvesi eteklerini ve Caddo Geçidini silip süpürdü.