Arkadaşlık teklifini reddeden Arife Nur Sarıoğlu'nu öldüren Tolga Temur, 6 ay sonra yaşamını yitirdi

Kayseri'de arkadaşlık teklifini reddeden rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu'nu (26) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihara kalkışan Tolga Temur (29) 6 ay sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 20 Mayıs'ta, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Taslak Sokak'ta meydana geldi. Rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu, evden çıkışta, kendisini bekleyen Tolga Temur ile karşılaştı. Tolga Temur, daha önce de birçok kez arkadaşlık teklifinde bulunduğu Sarıoğlu'na teklifini yineledi. Sarıoğlu olumsuz yanıt verince Temur, belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Vücuduna 3 mermi isabet eden Sarıoğlu, kanlar içinde yere yığıldı. Temur, bu kez de kendi başına dayadığı tabancayı ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sarıoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Temur ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Arife Nur Sağıroğlu, Yahyalı ilçesinde toprağa verildi. Tolga Temur da hastanedeki tedavisinin ardından mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Cezaevinde hastalığı nüksetti

Bünyan Kapalı Cezaevi'nde tutuklu kalan Temur'un kendini başından vurması sonucu omuriliğinde oluşan hasar, 23 Temmuz'da yeniden nüksetti. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve felç kalan Temur, yoğun bakım servisinde entübe olarak tedavi edilmeye başlandı.

İfadesi hastanede alındı

Temur'un son sağlık durumu hakkında 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelen yazıda, bilincinin yerinde olduğu ve ifadesinin alınabileceği belirtildi. Bunun üzerine Temur'un tedavi gördüğü hastanede eylül ayında ifadesi alınıp dava dosyasına eklendi. Temur'un cezaevi şartlarında tek başına hayatını idame ettiremeyeceğine dair rapor verilmesinin ardından, Menemen R Tipi Cezaevi Rehabilitasyon Merkezi´ne sevki yapıldı. Burada da durumu ağırlaşan Temur, sevk edildiği İzmir Menemen Devlet Hastanesi'nde yeniden tedavi altına alındı ve 8 Kasım'da yaşamını yitirdi.

Ölümünün tespiti istendi

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Temur'un yargılandığı davada taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme Başkanı İrfan Ünüvar, sanığın Menemen Devlet Hastanesi'nde 8 Kasım'da öldüğüne dair gelen yazıyı okudu.

Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, Temur'un ölüm kaydının işlenip işlenmediğinin tespiti için Menemen İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.