Arkadaşlarının havaya atıp tutamadığı Efe ağır yaralandı

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesindeki özel bir lisede, arkadaşlarının oyun amaçlı havaya atıp ardından tutamadığı Muhammet Efe Kocabaş (14), başının üzerine düşerek, ağır yaralandı.

Olay, 19 Ekim\'de Milas ilçesindeki özel lisede meydana geldi. 1\'inci sınıf öğrencisi Muhammet Efe Kocabaş, iddiaya göre sınıfta bir grup arkadaşı tarafından oyun amaçlı havaya atıldı. Ancak arkadaşları Muhammet Efe Kocabaş\'ı tutamadı. Başının üzerine düşen Muhammet Efe, ağır yaraladı. Okul yöneticilerinin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekibi Muhammet Efe\'yi, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve Milas Kaymakamı Eren Arslan da hastaneye gelerek yetkililerden ve okul yöneticilerinden bilgi aldı. Durumu ağır olan Muhammet Efe Kocabaş, daha sonra İzmir\'deki Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



FOTOĞRAFLI