-ARKADAŞLARINI ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ASKER MAHKEMEDE MUĞLA/İZMİR (A.A) - 06.10.2010 - Muğla'nın Datça ilçesindeki Hava Radar Mevzi Komutanlığında, iki arkadaşını öldürdüğü iddia edilen asker, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında askeri mahkemeye sevk edildi. Datça'daki Hava Radar Mevzi Komutanlığında görevli askerlerden A.K. Datça Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanarak geniş güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılan A.K, jandarma arabasına bindirilerek askeri mahkemeye gönderildi. Öte yandan olayda hayatını kaybeden ve cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen askerler Ömer Canca ve Teyfik Cebeci'nin cesetlerine yarın otopsi yapılacağı bildirildi.