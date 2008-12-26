Arkadaşlarını o kurtardı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde önceki akşam PKK’lı teröristlerin 3 askeri şehit edip 9 askeri yaraladığı saldırıda, askeri aracın şoförü Er Recep Tan’ın kahramanlığının şehit sayısının artmasını önlediği ortaya çıktı. Görgü tanıkları, saldırıda açılan ilk ateşle yaralanan Er Recep Tan’ın, durmayıp gaza basarak kısa sürede askeri aracı teröristlerin ateş menzilinden çıkardığını ve böylece daha fazla can kaybını önlediğini söyledi.Cizre’nin en merkezi yeri Nusaybin Caddesi üzerinde teröristlerin önceki akşam saat 17.50’de çapraz ateş altına aldığı askeri aracın sürücüsü er Recep Tan da kurşunlara hedef olarak yaralandı. Ancak yaralanmasına aldırmayan Manisalı er Recep Tan, içinde 16 arkadaşı daha bulunan aracı terörist kurşunlardan kurtarmak için büyük bir gayretle gaza basarak, teröristlerin ateş menzilinden uzaklaşmaya çalıştı. Askeri aracı saldırının olduğu noktadan yaklaşık 800 metre kadar uzaklaştırmayı başaran şoför Recep Tan, burada durdu.Görgü tanıklarının ifadesine göre, araçtan inen bir uzman çavuş, çevrede bulunanlardan hemen ambulans çağırmaları için yardım istedi.Görgü tanıkları, araç şoförünün saldırı sırasında durması halinde bütün kurşunlara hedef olacağını belirterek, “O durmadan devam etti. bir süre gittikten sonra durdu. Eğer olay yerinde kalsaydı şehit sayısı artabilirdi” dedi.

Şehitler için tören

Cizre’deki saldırıda şehit düşen Çavuş Emrah Karataş, Onbaşı Zeki Yolcu ve Er Turan Damgacı için dün Cizre Tank Taburu’nda tören düzenlendi (yanda). 2. Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Özel de, saldırının olduğu yerde incelemelerde bulundu (üsste). Bu arada, saldırıyla ilgili olarak 28 kişi gözaltı alındı.