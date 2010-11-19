-ARKADAŞLARINI KURTARMAK İSTERKEN BOĞULDULAR İSTANBUL (A.A) - 19.11.2010 - Başakşehir'de, Sazlıdere Barajı'na düşen arkadaşlarını kurtarmak isteyen iki çocuk boğuldu. Şahintepe Mahallesi'nden balık tutmak amacıyla Kayabaşı'ndaki Sazlıdere Barajı'na gelen bir grup çocuktan Emre A'nın (16) oltasının mantarı baraj gölüne düştü. Emre A'nın mantarı almak isterken göle düşmesi üzerine, Fikret Eymür (15) ve Coşkun Yozgat (18), arkadaşlarını kurtarmak için suya atladı. Emre A. yüzerek kıyıya çıkarken, Eymür ve Yozgat bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Eymür ve Yozgat'ın cesetleri, dalgıçlar tarafından yapılan aramanın ardından bulunarak gölden çıkarıldı. Eymür ve Yozgat'ın yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.