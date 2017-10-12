Arkadaşlarına "HDP'ye oy verdim" diyen öğretmene 10 ay hapis

Kayseri'de ilkokul öğretmeni Fatma Saydam'a, görev yaptığı dönem içinde çalışma arkadaşı öğretmenlere PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.



Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan 38 yaşındaki sınıf öğretmeni Fatma Saydam son duruşmada hazır bulundu. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen kadın ögretmen yaptığı savunmada, şöyle dedi: "Üzerimde 1 yılı aşkın bir zamandır bu konu ile ilgili baskı var. Ben sadece HDP'ye oy verdiğimi söyledim. Terör örgütüne karşı olduğum için HDP'yi destekledim."

Tanık öğretmenler dinlendi

Fatma Saydam'ın daha önce görev yaptığı İlkokulundaki öğretmenlerden Kudret Fakılı, tanık olarak dinlendi. Tanık Fakılı, Saydam'ın konuşmalarında, "Abdullah Öcalan iyi niyetli bir insan ve kendisinin barış elçisi olduğunu düşünüyorum. Herkesin özerklik ilan etmeye hakkı olduğunu ve bölünmenin herkes için iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

Tanıklardan Keziban Biçkin ise Saydam'ın kendisine, seçimde HDP'ye oy vermesini istediğini, kendisinin, "Bu teröristlere mi oy vereceğim?" diye sorması üzerine, "Biz barıştan yanayız. Asker de şehit olmasın, dağdaki de." dediğini beyan etti. Okul Müdürü Zeki Mert ile diğer tanıklar ise sanığın terör örgütü propagandası yaptığına tanık olmadıklarını kaydetti.

Mahkeme, Fatma Saydam'a 'PKK/KCK propagandası yapma' suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Ancak hükmün açıklamasını geri bırakarak cezayı erteledi. (DHA)