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Ekonomi

'Arkadaşların sorunu ne? '

Star gazetesi yazarı Oğuz Karamuk, geçen hafta borsada yaşanan sert düşüş için, "Krizi piyasalarda değil ekranlarda, gazetelerde gördük. Paranın değil, medyanın krizini izl

03 Mart 2010 02:00

T24 - Star gazetesi yazarı Oğuz Karamuk, geçen hafta borsada yaşanan sert düşüş için, "Krizi piyasalarda değil ekranlarda, gazetelerde gördük. Paranın değil, medyanın krizini izledik" dedi. Karamuk "ekrana çıkanların, gazetelerde köşeleri tutanların, kendileri, eşleri, dostları üzerine milyonlarca dolarlık portföyleri olduğundan konuşuluyor, biliniyor" diyerek medyada yaşanan panik havasının nedenini açıkladı.


Oğuz Karamuk'un Srat gazetesinde "Arkadaşların sorunu ne?" başlığıyla (3 Mart 2010) yayımlanan yazısı şöyle:



Fondaki kocaman rakamlar İMKB endeksinin yüzde 3’e yakın yükseldiğini gösteriyor, ekonomi kanalındaki sunucu kızımız “Öldük bittik, dünyadan koptuk, siyasi gerginlikle Türkiye dünyadan ayrıştı”yı anlatıyor... “Borsada satış zamanı geldi” diyor panikle... Aslında dönüp baksa görecek, söyledikleriyle kendisinin dünyadan ayrıştığını...

Ekonomi basınının siyaseten karamsarlık içinde olması yeni bir durum değil. Bu dostlarımıza ‘eski günlerin’ özlemiyle uzun süredir negatiflik hakim. Ancak geçen hafta çeşitli nedenlerden dolayı tarihin en büyük ‘panik atak’larından birini yaşadı ekonomi basını. Krizi piyasalarda değil ekranlarda, gazetelerde gördük. Paranın değil, medyanın krizini izledik.

Neden?.. Bir tanesiyle başlayalım...

Ekonomi gazetecilerinin, televizyon yorumcularının portföyü:

Ekrana çıkanların, gazetelerde köşeleri tutanların, kendileri, eşleri, dostları üzerine milyonlarca dolarlık portföyleri olduğundan konuşuluyor, biliniyor... Taş çatlasa 8-10 bin lira maaş alabilen gazetecilerin, yorumcuların vs. yüzbinlerce, milyonlarca dolarlık yatırım hesaplarının bulunması normal mi? Veya bu yorumcuların, yazarların, muhabirlerin, sunucuların vs... Her gün ekonomiyle ilgili yorumlar, yönlendirmeler yapması sağlıklı mı?..

Borsada herhangi bir şirket hakkında fiyatı etkileyecek en küçük bir haber yapsan SPK peşine takılıyor. Bir şirketin logosunu koysan Reklam Üst Kurulu ceza yazıyor. Bankalar hakkında en ufak sözde BDDK karşına çıkıyor. Milyon dolarlık portföy işleten gazetecileri neden kimse sorgulamıyor? Nereden bileceğiz, bizi kendi portföylerine göre yönlendirmediklerini, para kazanmak için karamsarlık yaymadıklarını?



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