T24 LogoT24 Logo
Gündem

Arkadaşları, Samet'i unutmadı

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu İlçesi'ndeki 25 Mart İlkokulu öğrencileri, böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren arkadaşları 10 yaşındaki Samet Öztürk'ü, sırasına Türk bayrağı ve çiçek koyarak andı

07 Ekim 2017 15:11

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu İlçesi\'ndeki 25 Mart İlkokulu öğrencileri, böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren arkadaşları 10 yaşındaki Samet Öztürk\'ü, sırasına Türk bayrağı ve çiçek koyarak andı.
Oltu\'da yaşayan Zeynep- Ahmet Öztürk çiftinin iki çocuğundan büyüyüğü olan Samet, iki yıldır tedavi gördüğü böbrek hastalığı nedeniyle geçen 5 Ekim günü yaşamını yitirdi. Samet Öztürk\'ün cenazesi, 6 Ekim cuma günü, ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Aslanpaşa Mahallesi\'ndeki 25 Mart İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri, arkadaşları Samet Öztürk\'ün oturduğu sıraya Türk bayrağı ve çiçekler bıraktı. Samet\'i hiç unutmayacaklarını söyleyen sınıf arkadaşları, \"Onu asla unutmayacağız. Biliyoruz Samet cennete gitti ve bizi oradan izliyor\" diye konuştu.
25 Mart İlkokul 3/A sınıfı öğrencileri Samet\'in evine de giderek annesi Zeynep Öztürk\'ün elini öpüp başsağlığı dileklerinde bulundu. Çocuklara sarılan ve ağlayan anne Zenep, \"Yavruma doyamadan kopup gitti\" diye ağladı.
Oğlunun iki yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğünü ve bir yıl önce de kalın bağırsaktan ameliyat olduğunu söyleyen baba Ahmet Öztürk ise \"4 Ekim\'de fenalaşınca Erzurum Atatürk Ünivresitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdık. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yavrum kurtulamadı. Avucumuzun içinden akıp gitti. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat AYDINOLTU Erzurum DHA ERZURUM OltuMartSametTürkOltu Zeynep AhmetSametikiEkimMahallesiBiliyoruz SametZeynepZenepOğlununAhmetErzurum AtatürkTıp Fakültesi Yakutiye Araştırma HastanesiYapılanAvucumuzunAllah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24