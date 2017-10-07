Arkadaşları, Samet'i unutmadı

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu İlçesi\'ndeki 25 Mart İlkokulu öğrencileri, böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren arkadaşları 10 yaşındaki Samet Öztürk\'ü, sırasına Türk bayrağı ve çiçek koyarak andı.

Oltu\'da yaşayan Zeynep- Ahmet Öztürk çiftinin iki çocuğundan büyüyüğü olan Samet, iki yıldır tedavi gördüğü böbrek hastalığı nedeniyle geçen 5 Ekim günü yaşamını yitirdi. Samet Öztürk\'ün cenazesi, 6 Ekim cuma günü, ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Aslanpaşa Mahallesi\'ndeki 25 Mart İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri, arkadaşları Samet Öztürk\'ün oturduğu sıraya Türk bayrağı ve çiçekler bıraktı. Samet\'i hiç unutmayacaklarını söyleyen sınıf arkadaşları, \"Onu asla unutmayacağız. Biliyoruz Samet cennete gitti ve bizi oradan izliyor\" diye konuştu.

25 Mart İlkokul 3/A sınıfı öğrencileri Samet\'in evine de giderek annesi Zeynep Öztürk\'ün elini öpüp başsağlığı dileklerinde bulundu. Çocuklara sarılan ve ağlayan anne Zenep, \"Yavruma doyamadan kopup gitti\" diye ağladı.

Oğlunun iki yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğünü ve bir yıl önce de kalın bağırsaktan ameliyat olduğunu söyleyen baba Ahmet Öztürk ise \"4 Ekim\'de fenalaşınca Erzurum Atatürk Ünivresitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdık. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yavrum kurtulamadı. Avucumuzun içinden akıp gitti. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın\" diye konuştu.



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