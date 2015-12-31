Arkadaşları, Hasan Karakaya'nın son anlarını anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi Suudi Arabistan gezisini takip eden ekipte yer alan Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya, gezinin son durağı olan Medine'de, kaldığı otelde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Karakaya'nın vefat etmeden hemen önce yanında olan ve birlikte Türk lokantasına giderek yemek yiyen gazeteci dostları son anlarını anlattı. Haber7 Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Erdoğan, program arasında bir bir kebapçıya gittiklerini sağlığının son derece yerinde olduğunu ancak yemek dönüşü Karakaya'nın kaldıkları otelin lobisinde bir anda kalp krizi geçirdiğini anlattı. Erdoğan, ilk müdahaleyi otelde Cumhurbaşkanlığı sağlık ekiplerinin yaptığını, ardından hastaneye kaldırılan Karakaya'nın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ifade etti.

Kanal24'e bağlanan gazeteci Ersoy Dede ise son fotoğrafları kendisinin çektiğini belirterek Hasan Karakaya'nın son anlarını tüm detaylarıyla gözyaşları içinde anlattı.