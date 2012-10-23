Arkadaşları, depremin 1. yılında Yunus'u andı

Van bundan bir yıl önce bugün ağır bir depremle sarsıldı. 7.3 şiddetindeki deprem 644 kişinin hayatını kaybetmesine 2 binden fazla kişininde yaralanmasına sebep oldu. Van merkezde birçok binanın yıkıldığı depremde ayakta kalan binalar ise kullanılmaz hale geldi. Depremde en fazla kaybın yaşandığı Erciş ilçesi ise neredeyse yerle bir oldu. Aradan çok geçmeden 6 Kasım 2011'de 5.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Bu depremde ise merkezde bulunan Bayram Oteli yıkıldı. Otelin enkazında kalan ikisi gazeteci üç kişi hayatını kaybetti.

Aanma törenleri kapsamında Van Kalesi'nin zirvesinden Van semalarına yüzlerce fener bırakıldı. Geçtiğimiz yıl depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen etkinlikte duygusal anlar da yaşandı.

Van Valiliği tarafından Van Kalesi zirvesinde bulunan Süleyman Han Camii'nde depremde hayatını kaybedenler için mevlit okundu. Mevlidin ardından programa katılanlar Van Kalesi'nin zirvesinde bir araya gelerek Van semalarına yüzlerce fener bıraktı.

Fener bırakma programına katılan AKP Van Milletvekili Gülşen Orhan gökyüzüne fener bırakırken dilek tuttu. Orhan dileğinin Van'da bir daha böyle acılar yaşamaması için tuttuğunu söyledi.

En büyük sıkıntıyı kadınlar ve çocuklar çekti

Valilik ve Belediye arasındaki koordinasyon eksikliğinden kaynaklı Van halkı uzun süre yardım almakta zorlandı. Uluslararası yardımlar hükümet tarafından kabul edilmedi. Türkiye'nin ve dünyanın bir çok ülkesinden yardım gönderilmesine rağmen çok sayıda aile yazlık çadırlarda kaldı. Depremle beraber bölge halkına yönelik nefret söylemleri başladı. Gönderilen yardım paketlerinin içinden taş, Türk bayrağı, hakaret içeren notlar çıktı. Depremden sağ kurtulan ailelerin bir kısmı büyük şehirlere göç etmek zorunda kalırken bir kısmıda yazlık çadırlarda çıkan yangında can verdi. Depremin en büyük sıkıntısını kadınlar ve çocuklar yaşadı. Kışın yaklaşması ile beraber çocuklar salgın hastalıklara yakalandı. Aylar sonra kurulan prefabrikler barınma sorununu gidermekte yetersiz kalırken beraberinde yeni sorunlar getirdi. İnsanlar elektrik ve su sıkıntısı yaşamaya başladı.

'Afeti ranta dönüştürdüler'

TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Şemsettin Bakır da, TOKİ’lerinde içinde çok fazla eksik olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi: "Çevre düzenlemesinden, altyapı sorunlarına kadar tam bir felaket. Konutların büyük bir bölümünde su sorunu yaşanacak. TOKİ’lerin yapıldığı yerde su yok. Gürpınar’dan gelecek su verilecek, ama onun ne zaman yapılacağı meçhul. Okulların çoğunda yeni yeni güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Beş okul bir olmuş iç içe ders görüyor. Böyle bir rezalet görülmemiştir. Büyük bir sıkıntı var, ama hayat güllük gülistanlıkmış gibi gösteriliyor. TOKİ’ burada vatandaşın sırtından para kazanıyor. Afeti ranta dönüştürdüler.Devletin birçok vaadi vardı. Ama hiç bir şey zamanında yapılmadı"