-ARKADAŞININ YERİNE SINAVA GİRDİ İSTANBUL (A.A) - 03.04.2011 - İstanbul'da Açık Öğretim Fakültesi sınavına arkadaşının yerine giren kişi ile yerine sınava girdiği arkadaşı gözaltına alındı. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Kadriye Moroğlu Lisesi'nde yapılan sınava, İşletme Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Orhan Ö'nün (24) yerine arkadaşı Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Erhan E'nin (23) gireceği yönünde polise bilgi ulaştı. Bunun üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu okula giderek Erhan E'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede Orhan Ö'nün kimliği üzerine kendi fotoğrafını yapıştıran Erhan E'nin sınava girdiği anlaşıldı. Olayla ilgili olarak Orhan Ö. de gözaltına alınarak şubeye götürüldü. Zanlıların emniyetteki ilk sorgularında olayı doğruladıkları, Erhan E'nin maddi çıkar amacıyla değil, arkadaşına yardım etmek için sınava girdiğini belirttiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra ''resmi evrakta sahtecilik'' suçundan Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.