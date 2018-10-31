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Arkadaşının takılarını çaldı, Instagram'da paylaşım yapınca yakalandı

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentine bağlı Alsancak'ta, arkadaşının kıyafet ve kıymetli takılarını çalan otel görevlisi Damla Sazan, çaldıklarıyla instagramda fotoğraf paylaşınca yakayı ele verdi

31 Ekim 2018 19:50

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin (KKTC) Girne kentine bağlı Alsancak\'ta, arkadaşının kıyafet ve kıymetli takılarını çalan otel görevlisi Damla Sazan, çaldıklarıyla instagramda fotoğraf paylaşınca yakayı ele verdi.
Alsancak\'taki bir otelde çalışan Damla Sazan, iddiaya göre iş arkadaşı A.A.\'nın kaldığı lojmana gizlice girdi. Sazan, A.A.’ya ait 4 bin 200 TL değerindeki iki saati, kolye, elbise, parfüm, çanta ve takı setini çaldı.
Sazan, daha sonra, çaldığı eşyalarla sosyal medya plaformu instagramda paylaşımlarda bulundu. Sazan\'ın paylaşımları üzerine polise giden takıların sahibi A.A., arkadaşından şikayetçi oldu.
Girne polisi de Sazan\'ı kaldığı evde gözaltına aldı.
Girne\'de nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı Sazan tutuklandı. Sazan\'ın arkadaşından çaldığı elbise hariç tüm eşya da sahibine teslim edildi. 

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