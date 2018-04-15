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Arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, çiftçi İdris Çınardere (34), arkadaşının oturduğu binanın boşluğunda, apartman sakinlerince ölü bulundu

15 Nisan 2018 15:56

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY\'da, çiftçi İdris Çınardere (34), arkadaşının oturduğu binanın boşluğunda, apartman sakinlerince ölü bulundu. Binada inceleme yapan polisler, 3\'üncü ve 4\'üncü kattaki koridorlarda, kırık saat parçalarına ve kavga edildiğine dair izlere rastladı. Çınardere\'nin aşağı itilmiş ya da arbede sırasında düşmüş olabileceği sanılırken, arkadaşı Neşet H. (25) gözaltına alındı.
Olay, Nakkaş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı\'nda bulunan, 6 katlı Sultan Apartmanı\'nda meydana geldi. Apartman sakinleri, sabah saatlerinde, merdiven boşluğunun duvarı üzerinde, vücudu aşağı sarkmış, kanlar içinde, hareketsiz yatan birini görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, duvar üzerindeki kişinin, yüksekten düşmesi sonucu öldüğünü belirledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri ise cesedin çiftçi İdris Çınardere\'ye ait olduğunu ve 2\'nci katta oturan arkadaşı güvenlik görevlisi Neşet H.\'yi ziyarete geldiğini tespit etti. Binanın 3\'üncü ve 4\'üncü katındaki koridorlarda, kırık saat parçalarının ve kavga edildiğine dair izlerin bulunması nedeniyle Çınardere\'nin aşağı itilmiş ya da arbede sırasında düşmüş olabileceği üzerinde duruldu. Neşet H., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. 

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