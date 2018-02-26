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Arkadaşının ölümüne neden olan sanığa 3 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de çıkan kavgada Garip Bilge’nin (38) ölümüne neden olduğu iddia edilen tutuksuz sanık İbrahim Canıtez'e (33) 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi

26 Şubat 2018 16:52

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de çıkan kavgada Garip Bilge’nin (38) ölümüne neden olduğu iddia edilen tutuksuz sanık İbrahim Canıtez\'e (33) 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
Olay 27 Ağustos 2016\'da Sarıoğlan ilçesinde meydana geldi. Çiftçilik yapan İbrahim Canıtez, arkadaşı Garip Bilge ile ilçedeki eğlence merkezinde alkol  aldı. Bir süre burada eğlenen 2 arkadaş, ilerleyen saatlerde eğlence merkezinde ayrıldı. Yolda, Garip Bilge eğlenceye devam etmek istediği söyleyince arkadaşı İbrahim Canitez\'le arasında kavga çıktı. Canıtez, Bilge\'ye yumruk attı. Aldığı yumruk darbesiyle yere düşüp başını çarpan Garip Bilge, boynu kırılarak öldü.
Olaydan sonra gözaltına alınıp tutuklanan Canıtez, bir önceki duruşmada 1 yıl hapis yattıktan sonra tahliye edildi.
1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık İbrahim Canıtez ile ölen Garip Bilge\'nin eşi Betül Bilge hazır bulundu. Sanık Canıtez, arkadaşının ölümünden dolayı 1 yıl hapis yattığını, büyük üzüntü duyduğunu belirterek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti yargılama sonunda \'taksirle adam öldürme\' suçundan tutuksuz sanık İbrahim  Canıtez\'e 3 yıl 1 ay hapis cezası vererek davayı sonlandırdı.

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