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Arkadaşının evinde ölü bulundu, uyuşturucu kullandığı iddia edildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da 30 yaşındaki Nevzat Yılmaz, geceyi geçirdiği arkadaşının evinde ölü bulundu

11 Kasım 2017 15:43

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da 30 yaşındaki Nevzat Yılmaz, geceyi geçirdiği arkadaşının evinde ölü bulundu. Alkol ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Yılmaz\'ın arkadaşı Batuhan U. gözaltanı alındı.
Olay, Samsun\'un İlkadım İlçesi 19 Mayıs Mahallesi\'nde meydana geldi. Karayolları 7\'nci Bölge Müdürlüğü\'nde çalıştığı öğrenilen Nevzat Yılmaz, iddialara göre iş çıkışı arkadaşı Batuhan U.\'nun evine giderek alkol ve uyuşturucu madde kullandı. Geceyi burada geçiren Nevzat Yılmaz\'ın sabah saatlerinde hakaretsiz yattığını gören Batuhan U., sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekibi, Nevzat Yılmaz\'ın öldüğünü tespit ederek durumu polise bildirdi. Batuhan U., Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Nevzat Yılmaz\'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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