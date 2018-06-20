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Arkadaşının evinde ölü bulundu

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, Kadir Hamurcuoğlu (27), arkadaşının evinde ölü bulundu

20 Haziran 2018 21:10

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, Kadir Hamurcuoğlu (27), arkadaşının evinde ölü bulundu.
Olay, Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Geceyi arkadaşında geçiren Kadir Hamurcuoğlu, sabah yerde hareketsiz yatarken bulundu. Arkadaşı sağlık ekiplerine ve polise haber vererek yardım istedi. Eve gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kadir Hamurcuoğlu\'nun öldüğünü belirledi. Polisin evde yaptığı araştırmanın ardından ceset, Cumhuriyet Savcısı\'nın talimatıyla otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.

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