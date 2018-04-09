Hakan AKGÜN/ SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, Mikail Yanak (20), gece kaldığı arkadaşının evinde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi\'nde meydana geldi. Geceyi arkadaşında geçiren Mikail Yanak, sabah yerde hareketsiz yatarken bulundu. Arkadaşı sağlık ekiplerine ve polise haber vererek yardım istedi. Eve gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mikail Yanak\'ın öldüğünü belirledi. Polisin evde yaptığı araştırmanın ardından ceset, Cumhuriyet Savcısı\'nın talimatıyla otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Yanak\'ın ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.



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