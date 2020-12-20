Arkadaşının evinde ölü bulunan Alper Alpözgen’in kardeşi: Sağlığı yerinde ve mutluydu

Şişli'de arkadaşının evinde ölü bulunan yazar ve senarist Alper Alpözgen’in kardeşi Cenker Alpözgen, ölümünden duyduğu üzüntüyü anlatırken, "Sağlığı yerinde ve mutluydu. Hiçbir sıkıntısı da yoktu" dedi.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, senarist ve yapımcı Alper Alpözgen, gece saatlerinde arkadaşını ziyarete gitmiş, bir süre sonra, "Kendimi iyi hissetmiyorum" diyerek uyumak için misafir odasına geçmişti. Alpözgen’i odada hareketsiz şekildi yattığını gören arkadaşı durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Alpözgen’in hayatını kaybettiğini tespit etmişti. Otopsi işlemleri için Alpözgen’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

"Hiçbir sıkıntısı yoktu"



Haberi alır almaz Rusya’dan gelen kardeşi Cenker Alpözgen, ‘’Çocukken romatizma hastalığı vardı, o geçti gitti. Senaryo işleri ile uğraşıyordu. EXXEN programına bir şeyler yazıyordu. "Gittiği evdeki arkadaşını tanımıyorum. Olayın pek detayını bilmiyorum. Rusya’da yaşıyorum. Devamlı görüşüyoruz. 10 gün önce ben yine İstanbul’daydım görüştük kendisiyle, gayet iyi durumdaydı. Sağlığı yerinde ve mutluydu. Hiçbir sıkıntısı da yoktu" dedi.

Arkadaşı Fehmi Dalsaldı ise ‘’ Biz 10 yaşından beri beraberdik. Yol arkadaşlığımız vardı. Televizyonda yaptığımız şov bizim çocukluk hayalimizdi. O çok muhteşem bir yazardı. O yazardı ben ise yazdığı karakterleri seslendirirdim. Çok merhametli, saygılı ve dürüst bir adamdı. Arkadaşının kim olduğunu bilmiyoruz. Herhangi bir rahatsızlığı yoktu" dedi. (DHA)

Alper Alpözgen kimdir?

Senaristlik ve yazarlık yapan Alper Alpözgen, canlandırdığı tiplemeler ile biliniyordu. 2020 yılında Kanal D'de yayınlanan "Hizmetçiler" dizisinde senaristlik yapan Alpözgen, Gullüm Şov’un yazarı ve yönetmenliğine imza attı.

"Melek" programında "Azize'yi Tutmasınlar"adlı tiplemeye kadın kılığında hayat verdi.

Vahşi Şeyler' adlı kitabı da bulunan senarist, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platformda yayınlanması planlanan komedi dizisi için senaryo yazıyordu.

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