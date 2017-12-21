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Arkadaşının ateşlediği ses fişeği hastanelik etti

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, arkadaşının tüfeğinden çıkan ses fişeği başına isabet eden Hüseyin Can K

21 Aralık 2017 14:56

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'da, arkadaşının tüfeğinden çıkan ses fişeği başına isabet eden Hüseyin Can K. (20), ağır yaralandı. Yaralı genç, hastaneye kaldırılırken, ses fişeği atan Şükrü S. gözaltına alındı. 
Olay, gece saatlerinde, Küçük Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Üç arkadaş, iddiaya göre, birbiriyle şakalaşırken Şükrü S., elindeki tüfekle ses fişeği attı. Atılan ses fişeği Hüseyin Can K.\'nin başına isabet etti. Hüseyin Can K., acı içinde yere yığıldı. Arkadaşları zaman geçirmeden sağlık ekibinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra da ambulansa alınan Hüseyin Can K., Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan gencin durumunun kritik olduğu belirtildi. Şüpheli Şükrü S. ise gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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