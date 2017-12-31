Arkadaşını silahla yaraladıktan sonra intihar etti

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ merkeze bağlı Kuyulu köyünde, tartıştığı arkadaşı Seyfullah B.\'yi tabancasıyla vurup, yaralayan Hakan Işık, aynı silahla yaşamına son verdi. Işık\'ın ağabeyinin de 2005 yılında kadın programına katıldığı gerekçesiyle annesini vurduğu belirtildi.

Merkeze bağlı Kuyulu köyünde yaşayan ve köy dışındaki arazide, sabah saatlerinde buluşan Hakan Işık (17) ile arkadaşı Seyfullah B. (16) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Işık, üzerinde taşıdığı tabancayla arkadaşı Seyfullah B.\'yi vurduktan sonra aynı tabancayla intihar etti. Silah seslerinin duyulmasıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla yaralanan Seyfullah B., ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, yaşamına son veren Işık\'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan arkadaşını öldürdükten sonra intihar eden Hakan Işık\'ın ağabeyinin, 2005 yılında 14 yaşındayken, bir televizyon kanalındaki kadın programına katıldığı gerekçesiyle annesi Birgöl B.\'yi vurduğu belirtildi.



FOTOĞRAFLI