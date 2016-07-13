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Arkadaşını pompalı tüfekle cinsel organından vurdu

İki arkadaş arasında borç-alacak kavgası nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü

13 Temmuz 2016 19:20

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan kavgada Eray Güneş, pompalı tüfekle ateş ettiği Erhan Usanmaz'ın cinsel organından yaraladı

İddiaya göre borç- alacak anlaşmazlığı nedeniyle iki arkadaş arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Ev sahibi Eray Güneş pompalı tüfekle Erhan Usanmaz’ın cinsel organına doğru iki el ateş açtı.

DHA'nın haberine göre; silah seslerini duyan apartman sakinleri polisi ve 112 Acil’i arayarak yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı ilk müdahalenin ardından cinsel organına saçmaların isabet ettiği öğrenilen Erhan Usanmaz’a ilk müdahaleyi yaptı, ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Ameliyata alınan Erhan Usanmaz’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Eray Güneş, gözaltına alındı.

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