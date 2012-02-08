-Arkadaşını öldüren liseli kız tutuklandı UŞAK (A.A) - 08.02.2012 - Uşak'ta dün sınıf arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 15 yaşındaki lise öğrencisi tutuklandı. Uşak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesindeki işlemlerin ardından Uşak Adliyesine sevk edilen zanlı F.K. (15) nöbetçi mahkemece tutuklandı. F.K. adliyeden çıkarılırken yakınları basın mensuplarının görüntü almasına engel oldu. Uşak Kız Meslek Lisesindeki sınıf arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Z.Ç'nin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Uşak Devlet Hastanesinin morguna götürüldü. Morgdan belediyeye ait cenaze aracıyla Kevser Camisi'ne getirilen Z.Ç'nin tabutunun üzerine gelinlik örtüldü. Z.Ç'nin cenazesi, Kevser Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Elmalıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Z.Ç'nin ailesi, yakınları ve sınıf arkadaşlarının yanı sıra il milli eğitim müdür yardımcıları katıldı. Uşak Kız Meslek Lisesi 9. sınıfta okuyan F.K. (15) ile Z.Ç. (16), okul çıkışında Çivril Caddesi 1. Balcı Sokak'ta kavga etmiş, bıçakla yaralanan Z.Ç, Uşak Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti. F.K. gözaltına alınmıştı.