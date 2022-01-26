Arkadaşını kendisi yerine sınava sokmakla suçlanan Mostafa Mohamed'den ilk açıklama: Konuyla ilgili bir bilgim yok

Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed'in, ülkesinde öğrencisi olduğu okuldaki sınava kendisinin yerine bir başkasının girdiği iddiasını yalanladığı belirtildi. Sınava Mohamed yerine girdiği belirtilen kişi gözaltına alınırken, futbolcunun babası da iddialara karşı çıktı.

Milliyet'in Mısır gazetesi Al-Masry Al-Youm'dan aktardığına göre, Mostafa Mohamed 'kendisinin yerine bir başkasının sınava girmesi konusunda bir bilgisinin olmadığını' söyledi. Kamerun’daki Afrika Uluslar Kupası’da milli takımın kampında bulunan futbolcunun, burada takım arkadaşları ve milli takım direktörüne bu olayla ya da bu kişiyle ilgili bir şey bilmediğini söylediği belirtildi. Mostafa Mohamed’in, özellikle resmi bir turnuvada Mısır Milli Takımı adına top koşturduğu bir dönemde böyle bir şey yapmasının kendisi için mantıksız bir şey olacağını vurguladığı ifade edildi.

"Mazeret göstererek gitmezdi veya eğitim bakanlığına dilekçe gönderirdi"

Mostafa Mohamed'in babası da Mısır gazetesi Al Watan'a yaptığı açıklamada iddiayı reddederek, "Eğer bir sınavı olsaydı mazeret göstererek gitmezdi veya eğitim bakanlığına dilekçe gönderirdi" dedi.

24 yaşındaki Mohamed'in, Giza'daki İdare ve Enformasyon Yüksek Enstitüsü'nden bilgi teknolojileri alanında diploma almak için sınavda yerine bir başkasını soktuğu iddia ediliyor. Sınav Mohamed'in yerine girdiği belirtilen ve görevlilere kimlik gösteremeyince yakalanan kişi, sorgusu sırasında ünlü futbolcuyla aynı sokakta oturduklarını ve bu kararı birlikte aldıklarını öne sürmüştü. Mısır basını, Muhammed'in daha önce de sınavlara kendisi yerine başkalarını gönderdiğini iddia etmişti. Mısır Yüksek Öğrenim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa, yaşananlarla ilgili soruşturma yürütüldüğü doğrulandı.