Arkadaşını 400 lira borç vermediği için bıçaklamış

Ünsal YÜCEL / KEŞAN(Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde lise öğrencisi 16 yaşındaki Ogün Güneri\'nin evinde boğazından bıçaklanarak ağır yaralanması olayıyla ilgili aynı yaştaki arkadaşı E.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. E.Ç.\'nin 400 lira borç istediği, vermeyince sinirlenerek Ogün Güneri\'yi bıçakladığı iddia edildi.

Olay, dün Cumhuriyet Mahallesi Üsküdar Caddesi İlim Sokak\'taki tek katlı evde meydana geldi. Saat 09.30 sıralarında, İlim Sokak\'taki evin önünden geçen komşu, inleme sesleri üzerine kapısı açık eve girdiğinde Ogün Güneri\'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğaz, kol ve karnından bıçakla ağır yaralandığı belirlenen Güneri, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Ogün Güneri, ameliyatın ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Güneri\'nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Keşan Safiye Erol Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi olduğu bildirilen Ogün Güneri\'nin, yaz tatili nedeniyle annesiyle fındık toplamak üzere gittiği Ordu\'dan geçen Cumartesi günü tek başına Keşan\'a döndüğü belirlendi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ YAKALATTI

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden Güneri\'nin, geçen Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında yanında arkadaşı E.Ç. ile birlikte evine doğru yürüdüğünü tespit etti. Polis E.Ç.\'yi evinde gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada kanlı elbiseleri bulundu. E.Ç.\'nin olayın ardından boş bir araziye attığını öne sürdüğü bıçak ise bulunamadı.

BORÇ VERMEYİNCE BIÇAKLAMIŞ

E.Ç., emniyetteki ifadesinde arkadaşı olan Ogün Güneri\'nin Ordu\'da fındık toplama işinden para kazandığını ve bu nedenle Keşan\'a geldiğinde birlikte evine giderek kendisinden 400 lira borç istediğini söyledi. E.Ç., arkadaşının borç isteğini reddetmesi üzerine duruma sinirlendiğini ve Güneri\'yi, boğazı, kolu ve karnından bıçaklandıktan sonra evden ayrıldığını iddia etti. Soruşturma sürüyor.



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