Arkadaşını 300 lira için öldürmüş

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)- SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde, 39 yaşındaki Cevdet Acar\'ı bıçaklayarak öldüren Ali T. polisin operasyonu ile İstanbul\'da yakalandı. Ali T.\'nin arkadaşını 300 lira alacağı için öldürdüğü iddia edildi.

Serdivan Vatan Mahallesi\'nde dün gece Cevdet Acar bıçaklanarak öldürüldü. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cevdet Acar\'ı öldüren şüphelinin İstanbul Sancaktepe\'de daha önce yaşadığı semte kaçtığını belirledi. Polis, Ali T.yi ve olay anında yanında bulunan arkadaşı R.A\'yı dün gece düzenlenen operasyonla yakaladı. Ali T. ve R.A. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilerek sorguya alındı. Ali T.\'nin, Cevdet Acar ile 300 lira alacağı için tartıştığı, daha sonra arkadaşını sırtından ve göğsünden bıçaklayıp öldürdüğü tespit edildi. Ali T. ve R.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



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