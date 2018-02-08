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Arkadaşından emanet aldığı otomobille hırsızlık yaptı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, arkadaşından emanet aldığı otomobille Hereke Anadolu Lisesi'ne giderek, öğretmenler odasında bulunan 3 bilgisayar ve 1 televizyonu çalan M

08 Şubat 2018 16:21

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, arkadaşından emanet aldığı otomobille Hereke Anadolu Lisesi\'ne giderek, öğretmenler odasında bulunan 3 bilgisayar ve 1 televizyonu çalan M.A.K. yakalandı.
Geçen günlerde Körfez Hereke Anadolu Lisesi\'ne giren hırsız, öğretmenler odasında bulunan 3 adet dizüstü bilgisayar ile 1 adet LCD televizyonu çaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarına incelemeye aldı. Aracın plakasını tespit eden polis, adresin kayıtlı olduğu adrese gitti. Otomobilin sahibi olay günü aracını arkadaşına emanet verdiğini söyledi. Bunun üzerine arkadaşının otomobilini alarak hırsızlık yaptığı belirlenen M.A.K. yakalanarak gözaltına alındı. Körfez Adliyesi\'ne sevk edilen M.A.K. tutuklandı.

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