Arkadaşına saldırdı, piknik tüpüyle yerde kaldı!

İstanbul Büyükçekmece'de tartıştığı arkadaşına saldıran kişi, arkadaşının başına piknik tüpüyle vurmasıyla kendini yerde buldu.

İsimleri henüz belli olmayan iki arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkiliden biri yolun karşısına geçip, kaldırımda yürürken arkasından gelen arkadaşının yumruklu saldırısına uğradı.



Saldırıya uğrayan kişi marketin önündeki piknik tüplerinden birini alarak, arkadaşının kafasına vurdu. Neye uğradığını şaşıran saldırgan kendini yerde buldu.



Bir süre sonra ayağa kalkmayı başaran kişi olay yerinden sendeleyerek, uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)