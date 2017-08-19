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'Arkadaşın istiyor' diye kandırıp, aldığı bağış kutularıyla kaçtı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da bir internet kafeye giren kimliği belirsiz bir kişi, işyeri çalışanına 'arkadaşın bağış kutularını' istiyor deyip, 2 bağış kutusunu alarak kaçtı

19 Ağustos 2017 03:11

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da bir internet kafeye giren kimliği belirsiz bir kişi, işyeri çalışanına \'arkadaşın bağış kutularını\' istiyor deyip, 2 bağış kutusunu alarak kaçtı.
Olay, 15 Ağustos günü merkez Meram İlçesi Şükran Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir internet kafeye giren sağ kolu alçılı kişi, kasada bulunan işyeri çalışanına \'arkadaşın bağış kutularını\' istiyor dedi. İşyeri çalışanın bir poşete koyduğu 2 bağış kutusuyla bir miktar da para verdiği şüpheli, kafeden çıkıp kaçtı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan işyeri çalışanı, polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kafedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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