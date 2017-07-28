Arkadaşı 'dinlenecek' dedi, yönetici açıkladı: Lucescu, Galatasaray'a sıcak bakıyor

Son dönemlerde adı Galatasaray ile anılan tecrübeli çalıştırıcı Mircea Lucescu'nun iş ortağı ve arkadaşı Costantin Anghelache, Rumen teknik adamın dinlenmek istediğini açıklamıştı. Ancak Galatasaray yöneticilerinden Can Topsakal, Lucescu ile görüştüklerini ve Rumen hocanın 'genel koordinatörlük' teklifine sıcak baktığını söyledi.

Lig Radyo'ya konuşan Topsakal, şunları kaydetti:

"Lucescu, teklifimize olumlu yaklaştı. Takımla ilgili detaylı bilgi talep etti ve 3-4 gün süre istedi. Önümüzdeki hafta başında sonuç netleşmiş olur"

"Tudor yönetimin bu fikrine olumlu bakmasa, zaten bu yeni organizasyon yapısı için görüşmeleri yapmazdık."

Tecrübeli çalıştırıcının, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un üstünde bir pozisyonda; idari ve teknik ekip arasında kalan bir konumda olması bekleniyor.