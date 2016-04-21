Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülleri açıklandı

Mayıs Yayınları’nca bu yıl 21. kez düzenlenen “Arkadaş Z. Özger Şiir Ödüllleri” açıklandı. Sina Akyol, Orhan Alkaya, Gökhan Arslan, Suat Çelebi ve Monica Papi’den oluşan seçici kurul, 52 dosya arasında yaptığı değerlendirme sonucunda ödülün “Geceyle İşlenen” adlı dosyasıyla Meryem Coşkunca’ya verilmesine karar verdi. Jüri Özel Ödülü’ne ise Elif Karık’ın “Sıfır Nöbeti” dosyası değer bulundu.

Seçici kurul, ödül alan dosyaların yanı sıra İren Ö. Bayram, Furkan Çirkin, Mustafa Ertaş, Fulya Ordu, Oya Özgün Özder, Hakan Unutmaz ve Narin Yükler’in adlarının anılmasını kararlaştırdı.

Ödül kazanan dosyanın, ödül yönetmeliği gereğince 2016 yılı içinde, telif ücreti de ödenerek kitap olarak basılacağı açıklandı.

Ödül töreni 8 Mayıs 2016 Pazar günü saat 19.00’da Buca Protestan Baptist Kilisesi’nde (Erdem Cad. No:86, Buca) yapılacak.