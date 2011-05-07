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ARKADAŞ TARTIŞMASI ÖLÜMLE BİTTİ AYDIN (A.A)

07 Mayıs 2011 12:12

-ARKADAŞ TARTIŞMASI ÖLÜMLE BİTTİ AYDIN (A.A) - 07.05.2011 - Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça beldesinde bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü, bir kişi yaralandı. Atça beldesinde üç arkadaş bir evin bahçesinde otururken aralarında tartışma çıktı. Ali Soysal, Akif Kocabıyık ve M.S. arasında büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, M.S. olayda darbedildi. Bir süre sonra  evinden aldığı pompalı tüfekle aynı yere gelen M.S, Karakol Caddesi'nde iki arkadaşının üzerine dört el ateş ederek, kaçtı. Olayda yaralanan Ali Soysal ve Akif Kocabıyık, Nazilli Devlet hastanesine kaldırıldı, ancak Soysal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  Güvenlik güçleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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