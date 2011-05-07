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ARKADAŞ CİNAYETİNDE 2. ÖLÜM AYDIN (A.A)

07 Mayıs 2011 13:46

-ARKADAŞ CİNAYETİNDE 2. ÖLÜM AYDIN (A.A) - 07.05.2011 - Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça beldesinde, arkadaşlar arasında çıkan tartışmada yaralanan ikinci kişi de yaşamını yitirdi.  Atça beldesinde üç arkadaş arasında çıkan tartışmada, pompalı tüfekle yaralananlardan Akif Kocabıyık da tedavi altına alındığı Nazilli Devlet Hastanesinde öldü.  Öte yandan iki arkadaşına pompalı tüfekle ateş ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen M.S'nin, Atça Jandarma Karakoluna teslim olduğu bildirildi.  Atça beldesinde üç arkadaş bir evin bahçesinde otururken aralarında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda M.S. evinden getirdiği pompalı tüfekle Ali Soysal ve Akif Kocabıyık'a ateş etmişti.  Olayda yaralanan Ali Soysal ve Akif Kocabıyık, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılmış, ancak Soysal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.  

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